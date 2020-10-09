محافظ البحيرة يقود ماراثون دراجات احتفالا بأعياد أكتوبر (صور)

قاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ماراثون للدراجات نظمته مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد.





ويأتى الماراثون انطلاقا من دور وزارة الشباب بتوسيع ممارسة الرياضة بين الشباب وجعلها أسلوب حياة والمشاركة في المناسبات الوطنية لرفع الوعي وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب.





وقال المحافظ إن مصرنا بخير بشبابها الواعى والواعد والمحترم لتسير بهم ولهم بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق وواعد وغد افضل، مشيرًا الى أهمية الرياضة كأسلوب حياة لتعمل على تنمية الصفات الحميدة كالصبر، والثقة بالنفس، والمثابرة، والقدرة على التحمل، والتعاون والمساعدة على احترام القوانين والأنظمة الامر الذى يسهم بشكل كبير فى بناء الهوية والشخصية لدى الجميع وخاصة لدى الشباب ليتحلى بالقيم السلوكية القومية واعدادهم من كافة الجوانب لتحمل المسئولية والمشاركة بإيجابية فى كافة البرامج التنموية الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات.





انطلق الماراثون بمشاركة اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد 300 شاب وفتاة والرواد من أعضاء مراكز الشباب بداية من ميدان النافورة بدمنهور الى الكوبرى الدولى بمسافة 7 كيلو متر بالتزامن مع انطلاق مسابقات مماثلة بجميع محافظات الجمهورية حيث قام وزير الشباب والرياضة بإطلاق إشارة بدء المارثون بجميع المحافظات فى نفس التوقيت.





وقال الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة إن المديرية استعدت فنيا وتنظيميا حيث شارك 100 عضو من أبناء مراكز الشباب فى تنظيم الماراثون بشكل متميز احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد والذى ترعاه الوزارة وينطلق بجميع المحافظات مع إطلاق هشتاج تحت شعار شباب مصر بيهني مصر في يوم النصر.



