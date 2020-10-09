الناتج الاقتصادي البريطانى يقلص من الخسائر فى الربع الثالث

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
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قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي، إن الناتج الاقتصادي لبريطانيا في الفصل الثالث سجل تراجعا بما بين 7 و10 بالمئة، عن مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفيما تعتبر هذه النسبة أفضل بكثير مقارنة بالفترة الأولى للوباء في الربيع، حذر بايلي من استمرار مستوى غير مسبوق من الريبة ومن أن المخاطر على الاقتصاد لا تزال في منحى سلبي.

وأظهرت بيانات رسمية حديثة أن اقتصاد بريطانيا تراجع بمقدار الخمس في الفصل الثاني الذي تزامن مع فرض تدابير إغلاق في البلاد

وأضاف بايلي - في مؤتمر عبر الانترنت امس الخميس، أن الاقتصاد يواجه احتمالات انتعاش "غير متساو"، في وقت تتصدى به الحكومة البريطانية لارتفاع جديد في أعداد الإصابات بالفيروس مع تشديد التدابير وخصوصا في قطاع الضيافة.

وقال: "عندما ننظر إلى مجالات أنشطة الاقتصاد التي تتطلب المزيد من التفاعل الاجتماعي عن قرب، فمن غير المستغرب أنها كانت الأضعف في التعافي".

وأوضح: "تعافت مجالات أخرى من الاقتصاد بشكل قوي، وهناك مناطق قليلة من المملكة المتحدة تخطت ما كانت عليه قبل الفيروس".

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