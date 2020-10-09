بعد تعمق ثقب الأوزون.. تعرف على تأثيره على مصر (فيديو)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تشرت تقرير عن تعمق ثقب الأوزون على القطب الجنوبي، مشيرة إلى أن التقرير أفاد أن الثقب وصل إلى عمق كبير هذا العام، وقفز بشكل كبير خلال الفترة من شهر أغسطس وحتى أكتوبر 2020.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن ثقب الأوزون سببه تاكل طبقة الأوزون بسبب الغازات الملوثة لطبقة الغلاف الجوي، والتي تنتج عن المصانع، وعوادم السيارات، والنشاط الصناعي.

وأوضحت ان تأثير تاكل طبقة الأوزون أن الأشعة فوق البنفسجية ستصل على الأرض بشكل أكبر، منوهة بأن مصر تقع في نصف الكرة الشمالي والتأكل حدث في القطب الجنوبي، ولهذا لن يكون هناك تأثير على مصر.

ولفتت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن مصر لديها 4 محطات لقياس الأوزون، وتصدر تقارير ويتم إرسالها لمنظمة الأرصاد العالمية لنشرها.

ةكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة، والطقس حار، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والطقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

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