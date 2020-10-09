بنها تبحث سبل التعاون مع جامعة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، حلقة نقاشية عبر الانترنت مع جامعة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية لبحث سبل التعاون بين الجامعتين.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مهران النجار المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية، والدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل بولاية كنتاكي.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن اللقاء تناول مناقشة فرص التعاون بين الجامعتين على مستوى برامج الدراسات العليا للدرجات العلمية والدبلومات المهنية في الذكاء الاصطناعي، وبرامج الماجستير والدكتوراة المزدوجة في العلوم الهندسية. 

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن هذا اللقاء يأتي في إطار سياسة جامعة بنها للانفتاح على العالم وتكوين شراكات قوية مع الجامعات العالمية.

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