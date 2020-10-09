إحتفالا بنصر أكتوبر.. محافظ القليوبية يطلق شارة بدء مارثون سباق الدراجات

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أطلق، اليوم الجمعة، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، إشارة البدء لمارثون الدراجات الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، تحت شعار
(رياضتك مناعتك - دراجتك صحتك)، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفي إطار احتفالات المحافظة بأعياد نصر أكتوبر المجيدة.

شارك في الماراثون الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية، وعدد كبير من أبناء المحافظة.

انطلق الماراثون على مستوى الجمهورية في توقيت واحد بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن طريق الفيديو كونفرانس من أمام ديوان عام المحافظة لثلاث فئات، وهم مرحلة الشباب لمسافة 15 کم تنتهي في مركز شباب علي شرف الدين، ومرحلة البنات لمسافة 7 كم تنتهي في مركز شباب كفر منصور، ومرحلة كبار السن لمسافة 5 كم تنتهي في مركز شباب جمجرة الكبری.

وقد أطلق محافظ القليوبية إشارة البدء لكل مرحلة على حدة بفاصل زمن 5 دقائق حفاظا على سلامة المشاركين، وقد شارك في تأمين هذا المهرجان قوات مديرية أمن القليوبية وإدارات المرور والإسعاف والحماية المدنية.

وأكد المحافظ على أن المارثون يأتي من منطلق أهمية الرياضة في الارتقاء بالمستوي الرياضى والأخلاقي وبناء جيل يستطيع تحمل المسئولية في المستقبل، والعمل على تفعيل أواصر التعارف والتواصل بين أبناء المجتمع، بهدف المشاركة الفعالة في بناء مصر الحديثة واستكمال مسيرة التنمية لبناء مصرنا الحبيبة.

وأضاف الهجان، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم قطاع الرياضة والرياضيين من خلال تطوير مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتعظيم إستفادة الشباب من الخدمات والأنشطة الرياضية والثقافية والدينية المقدمه لهم بمختلف فئاتهم العمرية، والتي تساهم فى إعدادهم بدنيًا وفكريًا وتنمى قدراتهم وتصقل مهاراتهم وتعمل على إستغلال أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع.
إحتفالا بنصر أكتوبر.. محافظ القليوبية يطلق شارة بدء مارثون سباق الدراجات
إحتفالا بنصر أكتوبر.. محافظ القليوبية يطلق شارة بدء مارثون سباق الدراجات
إحتفالا بنصر أكتوبر.. محافظ القليوبية يطلق شارة بدء مارثون سباق الدراجات
إحتفالا بنصر أكتوبر.. محافظ القليوبية يطلق شارة بدء مارثون سباق الدراجات
إحتفالا بنصر أكتوبر.. محافظ القليوبية يطلق شارة بدء مارثون سباق الدراجات
إحتفالا بنصر أكتوبر.. محافظ القليوبية يطلق شارة بدء مارثون سباق الدراجات
إحتفالا بنصر أكتوبر.. محافظ القليوبية يطلق شارة بدء مارثون سباق الدراجات
إحتفالا بنصر أكتوبر.. محافظ القليوبية يطلق شارة بدء مارثون سباق الدراجات
إحتفالا بنصر أكتوبر.. محافظ القليوبية يطلق شارة بدء مارثون سباق الدراجات
إحتفالا بنصر أكتوبر.. محافظ القليوبية يطلق شارة بدء مارثون سباق الدراجات

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