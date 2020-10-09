انتظام حركة المرور في محافظتي القاهرة والجيزة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، انتطاما في حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية.

كما ظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، مرورًا بموقف عبود كما شهدت منطقة وسط البلد والعتبة، انتظامًا في الحركة المرورية، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة، إلى المؤسسة، وطريق إسكندرية الزراعي، وأيضًا للقادم من رمسيس مرورًا بالإسعاف وميدان التحرير.


ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وظهرت أيضا حالة من الانتظام المروري بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، كما شهد كوبري الدقي سيولة مرورية، وشهد شارع الهرم، حالة من الانتظام المروري من منطقة ميدان الرماية وحتى نفق الجيزة.

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