دمياط الجديدة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول (الصور)

شهد صباح اليوم المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديري الإدارات المعنية ، عملية إصطفاف جميع معدات وسيارات جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وكذلك جميع الشركات العاملة في التشغيل والصيانة والتنمية في المدينة ، للإطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء ، ومراجعة كافة المعدات"سيارة الكسح الحديثة"المدمج"، سيارات تنكات المياه، أوناش ولوادر ، حفارات، سيارات قلابات، ماكينات نزح المياه".









وأكد رئيس الجهاز أنه تم إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الطبيعية المرتبطة بتقلبات الطقس وتغيرات الفصول، وأن جميع الإدارات المعنية بدأت منذ وقت مبكر الإستعداد لإستقبال موسم الشتاء،من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها إحلال وتجديد خط الطرد 600مم من البولي إيثلين بدلا من الخط GRB بطول حوالي 1250 متر طولي الواصل من محطة الرفع الرئيسية للمدينة إلي محطة ابمعالجة جنوب المدينة ، حيث يعد من الخطوط الرئيسية للمدينة الذي سيساهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار والمساعدة علي تشغيل المحطة بكامل طاقتها، وكذلك تم تنفيذ عدد ( 60) بلاعة مطر إضافية بأقطار مختلفة في المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه، وإحلال وتجديد أغطية البلاعات بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم عمل صيانة كاملة لجميع شبكات الصرف والمياه وخطوط الطرد بكافة أحياء المدينة، بالإضافة إلى تطهير وتسليك بالوعات صرف مياه الأمطار ، وعمل صيانة كاملة لجميع سيارات الكسح وشفط المياه الخاصة بإدارة الحركة، و توفير مصادر تغذية كهرباء بديلة، بالإضافة إلي تجهيز وصيانة المولدات بجميع محطات الصرف.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل من إدارات التنمية والتشغيل والصيانة والكهرباء والمرافق بالجهاز قامت بالمرور والمراجعة الفنية لجاهزية مولدات الكهرباء والطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات لمحطات الرفع بالمدينة.





تأتى تلك الإجراءات في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على الإستعداد للتعامل مع الأمطار والنوات بموسم شتاء 2020/2021، ورفع حالة التأهب والإستعدادات القصوى الخاصة طبقًا لخطة عمل، ورفع درجة الإستعداد في جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة"، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة؛ لمواجهة الأمطار الغزيرة والنوات على مدار اليوم، وتفعيل خطة الإستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.