طبيب بجامعة هارفارد يكشف سر سيطرة مصر على كورونا (فيديو)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:54 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، على ضرورة الاستمرار في الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن فيروس كورونا مازال خطيرا، ويمكن أن يحدث حالات وفاة بين كبار السن، حيث أن إصابة كبار السن قد تكون قاتلة.

وكشف "حمدي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "آخر الأسبوع " المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك 4 أسباب وراء تمكن عدم تفاقم وضع الإصابات في مصر بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن 60% من المجتمع المصري من فئة الشباب وفيها نسبة الشفاء تكون أعلى. 

ونوه بأن حصول المصريين بشكل إجباري على تطعيم الدرن ساهم في جعل الإصابات بسيطة، أو قد لا تحدث، بالإضافة إلى أن وجود الأشعة فوق البنفسجية بصورة دائمة في مصر خاصة خلال فترة الصيف ساهمت في تحطيم الفيروس، لافتا إلى أن الفيروس عندما ينتشر بصورة سريعة وفي وقت قصير يصاب بالضعف.

وأضاف أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، "وعناية ربنا أهم سبب، مصر محروسة بإرادة الله".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 32 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97524 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 104156 حالة من ضمنهم 97524 حالة تم شفاؤها، و6017 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا بوابة الفجر الفجر الصحة العالمية أخبار مصر

أخبار تهمك

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ يوم

انخفاض معدل وفيات كورونا ومفاجأة مدوية في الأهلي وانطلاق مهرجان سينمائي.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ ساعتين و 52 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ يوم

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 13 ساعة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

منذ أقل من ساعة

الزمالك يدرس بيع فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 19 ساعة

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ ساعتين و 37 دقيقة

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أستاذ بـ"هارفارد" يوضح تأثير تطعيم الدرن على فيروس كورونا

يكشف سر زيادة الإصابات.. أستاذ مناعة محذرا من كورونا: المضاعفات شديدة "فيديو"

جامعة هارفارد تفجر مفاجأة عن نقل كورونا بدون أعراض (فيديو)

أستاذ بجامعة هارفارد: لقاح كورونا سيكون متاحا خلال سبتمبر (فيديو)

طبيب: فيروس كورونا لم يسجل أي تغيرات جوهرية حتى الآن

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 ص

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

09:50 م

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

07:58 ص

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

08:40 ص

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»