طبيب بجامعة هارفارد يكشف سر سيطرة مصر على كورونا (فيديو)

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، على ضرورة الاستمرار في الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن فيروس كورونا مازال خطيرا، ويمكن أن يحدث حالات وفاة بين كبار السن، حيث أن إصابة كبار السن قد تكون قاتلة.





وكشف "حمدي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "آخر الأسبوع " المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك 4 أسباب وراء تمكن عدم تفاقم وضع الإصابات في مصر بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن 60% من المجتمع المصري من فئة الشباب وفيها نسبة الشفاء تكون أعلى.





ونوه بأن حصول المصريين بشكل إجباري على تطعيم الدرن ساهم في جعل الإصابات بسيطة، أو قد لا تحدث، بالإضافة إلى أن وجود الأشعة فوق البنفسجية بصورة دائمة في مصر خاصة خلال فترة الصيف ساهمت في تحطيم الفيروس، لافتا إلى أن الفيروس عندما ينتشر بصورة سريعة وفي وقت قصير يصاب بالضعف.





وأضاف أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، "وعناية ربنا أهم سبب، مصر محروسة بإرادة الله".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 32 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97524 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 104156 حالة من ضمنهم 97524 حالة تم شفاؤها، و6017 حالة وفاة.