والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

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كشف الدكتور إبراهيم، والد الفتاة المتغيبة بالأسكندرية، تفاصيل العثور على ابنته فرح بعد تغيبها منذ 4 أكتوبر، موضحا أنه تم العثور على ابنته في محافظة القاهرة.



وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن فرح له شقيق مصاب بالتوحد يدعى عمر، ولا تريد أن يعرف احد من أصدقائها بالأمر، وتشيع بين زملائها أن شقيقها طالب بكلية الهندسة، مضيفا: "والدة فرح كانت رايحة تجبها من الدرس واضطرت أن تأخذ معها عمر، وأثناء انتظار فرح.. عمر ضرب كاكس العربية بشكل عنيف وتسبب في احراجها وسط زملائها،متابعا: " فرح شايفة نفسها وعندية"، واصفا إياها بـ "الأنزوحة ".



وأضاف أنه نشبت مشادة بين فرح ووالدتها بسبب هذا الموقف، لافتا إلى أنهم فوجئوا عندما استيقظوا لأداء صلاة الفجر ان فرح ليست في سريرها وباب الشقة مفتوح، وبعد مراجعة الكاميرات بالعمارة تبين أنها غادرت المنزل في الواحدة صباحا.



ولفت إلى أنهم قاموا بالبحث عنها في المناطق المحيطة ولم يجدوها، وحرروا محضر بغيابها بعد 24 ساعة، منوها بأن مدير الأمن الوطني بالأسكندرية تواصل معه وطمأنه وأبلغه بمكان ابنته.



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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن غرض جماعة الإخوان الإرهابية، من وراء ترويج شائعات تقول أن هناك ظاهرة لخطف الفتيات بمصر، هو نسف اهم مكاسب ثورة 30 يونيو وهى حالة الأمن والأستقرار في البلاد، موضحًا أن منابر الإخوان التي تبث من تركيا تكثف بث الشائعات من هذا النوع.



وأضاف "الإبراشى"، خلال تصريحات صحفية، أن اعترافات فتاة الإسكندرية "فرح"، والتي تركت منزلها بالإسكندرية واختفت ليومين، فضحت كذب جماعة الإخوان فيما يروجونه من شائعات، وتابع:"حاولوا أن يجعلوا من قضية فرح، مآتم في مصر ولكنهم فشلوا

عودة رايا وسكينة ".



وأكد "الإبراشى"، أن جماعة الإخوان تريد تصوير مصر على أساس أنها أصبحت مرتع للعصابات التي تخطف الفتيات، على خلاف الحقيقة، وتابع:"يريدون نسف الأمان والأمان بمصر من خلال استغلال فرح التي تركت منزلها بسبب معاملة الأسرة معها، كما يزعمون أيضًا أن الخطف يتم من أجل سرقة أعضاء الفتيات".



وأشار "الإبراشى"، إلى أن فتاة الإسكندرية، "فرح"، خرجت في فيديو شرحت خلاله أسباب تركها منزلها بالإسكندرية بسبب سوء معاملة الأسرة معها، وذهابها إلى القاهرة، مؤكدًا أن ذلك يفضح كذب الإخوان فيما يروجونه.



ونشرت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء أمس الخميس، مقطع فيديو يرصد أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها.



وقالت الفتاة: "ماما كانت بتصحيني عشان أنزل التمرين وكنت مصدعة قولتلها لا مش قادرة أنزل، قالتلي لما أرجع من برا هضربك بعصاية خشب وهقول لبابا يضربك بعصاية خشب، ورجعوا وضربوني".



وتابعت: "كنت أعرف واحد من التيك توك اسمه أحمد ونزلت القاهرة عشان أقابله بس مليقيتهوش، قابلت واحد صعبت عليه وأخدني ووداني عند أسرته وكان محترم وعاملني كويس".

