ديباي يفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقاله إلى برشلونة

تحدث الهولندي ممفيس ديباي، نجم أولمبيك ليون الفرنسي، عن مفاوضات إنتقاله إلى برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية ظ

تصريحات ديباي بشأن إنتقاله إلى برشلونة

وقال ديباي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الاتفاق كان قريبًا للغاية، علينا ألا نخوض في كل التفاصيل، ولكن في الواقع كان كل شيء قد حُسم تقريبًا، وللأسف أوقفته أسباب معينة".

وأضاف: "هذا ما حدث، ويجب أن أركز مرة أخرى في التواجد مع ليون، وأن أكون مهمًا هناك، ثم سنرى كيف ستسير الأمور مستقبلًا".

وتابع مهاجم ليون الفرنسي: "قمت بكل ما لدي، ولا يمكنني توقع المستقبل، ولكن اذا استمر الاهتمام بي ربما يحدث ذلك".

الجدير بالذكر أن عقد ديباي مع ليون، ينتهي ةبنهاية الموسم الجاري، حيث رحب جاك ميشيل أولاس، رئيس النادي، ببيعه في يناير، لتجنب رحيله مجانًا في نهاية الموسم.