الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في الزمالك استقر على التخلي عن خدمات نجم الفريق التونسي فرجاني ساسي في الفترة المقبلة.


وأعطى مسئولو الزمالك الضوء الأخضر لفرجاني ساسي من أجل إحضار عرض خارجي للرحيل عن صفوف الفارس الأبيض في الصيف المقبل حتى يحقق الزمالك استفادة مادية كبيرة من بيعه خصوصًا أن النجم التونسي يحق له التعاقد مع أي نادي في يناير المقبل.


وارتبط اسم فرجاني ساسي في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف براميدز أو إلى بعض الأندية الخليجية وتحديدًا في الدوري السعودي.


وكان ساسي قد تعرض للإيقاف لمدة 6 مباريات على خلفية طرده أمام المصري، وقيامه بسلوك غير رياضي مع حكم المباراة.

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