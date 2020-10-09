الثقافة السينمائية تحتفل بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:26 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أقام مركز الثقافة السينمائية، بالمركز القومي للسينما، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية ثقافية بمناسبة الذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر المجيد، أمس الأربعاء، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد، بحضور الكاتب والسيناريت مجدى الباسوسى، رئيس المركز القومى للسينما .



تضمنت الاحتفالية عرض فيلمين تسجيليين الأول بعنوان "أبطال من مصر"  إخراج أحمد راشد، ويتناول قصة حياة الشهيد فتحى عبادة، ومواقفه الوطنية والإنسانية قبل الاستشهاد، وتحدث عنها أسرته وأهل قريته، أما الفيلم الثانى فجاء بعنوان "رجال خلف المقاتلين " إخراج محمد قناوى، ويتناول كيفية إعداد الجندى المصرى فى كتائب التدريب قبل المعركة والدخول في الحرب .



عقب ذلك عقدت ندوة تحدث فيها ثلاث من أبطال أكتوبر المجيد، البطل الأول العميد محمد عبد القادر وهو قائد سرية بسلاح المدفعية فى حرب أكتوبر، والبطل الثانى هو المخرج والناقد السينمائي فوقى فخري، وكان ضابط احتياط فى حرب أكتوبر المجيد، والبطل الثالث هو الكاتب والناقد السينمائي سمير عبد اللطيف، وتحدثوا جميعا عن ذكرياتهم مع الحرب والمواقف الإنسانية المصاحبة لتلك الفترة، وكيف كان عنصر المفاجأة له دورا رئيسيا فى إنجاح المهمة وتحقيق العبور والنصر المجيد . 



أدار الندوة الناقد السينمائى مجدى الشحرى مدير مركز الثقافة السينمائية، وألقى العميد محمد عبد القادر، فى ختام الندوة، قصيدة شعرية بعنوان ( ملحمة النصر ) وهى تحكى عن قصة دفعة ٥٥ .
الثقافة السينمائية تحتفل بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر
الثقافة السينمائية تحتفل بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر
الثقافة السينمائية تحتفل بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر
الثقافة السينمائية تحتفل بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر
الثقافة السينمائية تحتفل بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر
الثقافة السينمائية تحتفل بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر

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