روائع فرقة "رضـــــا"على مسرح ساحة الهناجر









قدمت فرقة "رضـــــا" مجموعة من أشهر استعراضاتها، اليوم الخميس، ضمن برنامج قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، لشهر أكتوبر على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .













فرقة "رضـــــا" تعد من أعرق الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، ومن المقرر استمرار حفلاتها أيام ٩ و١٠ و١١ أكتوبر الجارى، فى السابعة والنصف مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر .













وتقدم الفرقة تحت إشراف الدكتور محمود صلاح مدير عام الفرقة، باقة مختارة من استعراضاتها التى أشتهرت بها طوال تاريخها الفنى منها " الفلاحين، العرقسوس، الاقصر بلدنا، الحجالة، الأغانى، سماح النوبة، غريب الدار، الكرنبة، النوبة" .











