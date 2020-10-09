روائع فرقة "رضـــــا"على مسرح ساحة الهناجر

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:26 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قدمت فرقة "رضـــــا" مجموعة من أشهر استعراضاتها، اليوم الخميس، ضمن برنامج قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، لشهر أكتوبر على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .



فرقة "رضـــــا" تعد من أعرق الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، ومن المقرر استمرار حفلاتها أيام ٩ و١٠ و١١ أكتوبر الجارى، فى السابعة والنصف مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر  .



وتقدم الفرقة تحت إشراف الدكتور محمود صلاح مدير عام الفرقة، باقة مختارة من استعراضاتها التى أشتهرت بها طوال تاريخها الفنى منها " الفلاحين، العرقسوس، الاقصر بلدنا، الحجالة، الأغانى، سماح النوبة، غريب الدار، الكرنبة، النوبة" .



مع تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة، وتبلغ قيمة التذكرة 20 و30 جنيه .

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