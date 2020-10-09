وزير التعليم يصدم طلاب النظام الجديد بشأن الامتحانات (فيديو)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الجديد يستهدف انقاذ الطلاب من عيوب النظام القديم، حيث لم يعد الهدف هو تحصيل الدرجات، وإنما التعلم واكتساب مهارات، وفهم المحتوى التعليمي، معلقا: "ده لب التغيير".

وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، "مفيش إجابة نموذجية تاني"، ولن يكون هناك الامتحان من الكتاب المدرسي، موجها رسالة إلى أولياء الأمور، قائلا: "اعتمدوا علينا إحنا اللي هنعمل الامتحان، وكل الطلاب هيدخلوا الجامعة ولكن الأهم التعلم".

وأشار إلى أن المعلم تم إعادة صياغته في التظام التعليمي الجديد، وتم تدريب المعلمين عليه، حيث لم يعد دورهم قائما على التلقين كما كان في السابق، بل أصبح دورهم يرتكز على توجيه الطلاب وتدريبهم على النظام الجديد.

وقالت الدكتورة منى قدري، مستشار وزير الصحة للتحول الرقمي، إن العالم أجمع بدأ في البحث عن وسائل وحلول بديلة للتعلم المباشر عقب انتشار جائحة كورونا.

وأضافت "مني قدري"، خلال تصريحات صحفية، أن التعليم عن بعد هي تجربة حديثة على المجتمع المصري، لكنها موجودة على مستوى العالم أجمع في العديد من الدول، وكانت تطبق في مصر على مستوى التدريب ولكنها لم تكن تطبق على مستوى المدارس والجامعات.

وتابعت مستشار وزير الصحة للتحول الرقمي، أن التعليم عن بعد كان تحدي كبير للدولة المصرية، وتقييم تجربة مصر في التعامل مع التعليم عن بعد فاقت التوقعات، معقبة: "أنا منبهرة بالتجربة المصرية".

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