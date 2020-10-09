



ننشر رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة وتحديث البيانات الدفعة الرابعة | صرف الـ500 جنيه





يهتم قطاع كبير من العمال والفئات الأكثر احتياجا بمعرفة رابط تسجيل منحة العمالة الغير منظمة الدفعة الرابعة وقيمتها 500 جنيه، وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرف هذه المساعدة بصورة شهرية منتظمة حتى نهاية العام الجاري، وكان قرار تقديم هذه المساعدة من الدوى قد بدا تنفيذه في مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا وفرض حالة حظر التجوال وتوقف غالبية الأعمال، الأمر الذي أدى لتضرر قطاعات كثيرة جراء ذلك، وكان على راس الفئات المضارة العمالة غير المنتظمة، لذلك تقدم الدولة هذه المنحة لمساعدتهم، وننشر الآن رابط وخطوات التسجيل وتحديث البيانات في موقع القوى العاملة للحصول على مبلغ الـ500 جنيه شهريا، ونوضح كل ما يهم المواطن بهذا الشان.





رابط تسجيل منحة العمالة الغير منظمة

كانت وزارة القوى العاملة طالبت المستحقين بتحديث بياناتهم وذلك من خلال رسائل أرسلتها لهم على هواتفهم المحمولة المسجلة لديها.





ولاستمرار الحصول علي المنحة، يستطيع المستحق الذي قام بصرف الدفعات السابقة بالتسجيل وتحديث بياناته بصورة إلكترونية باتباع الخطوات التي سنذكرها في الفقرة التالية.





تحديث البيانات

- الدخول إلى رابط موقع وزارة القوى العاملة عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).

- بعد ذلك يختار تسجيل العمالة الغير منتظمة ويضغط عليه.

- ثم يسجل المتقدم البيانات المطلوبة منه.

- يكتب الاسم رباعي وأرقام بطاقة الرقم القومي .

- يذكر العمل المسجل في بطاقة الرقم القومي .

- يحدد محل الإقامة .

- يذكر عدد أفراد الأسرة .

- ثم من المهم أن يكتب رقم هاتف “شغال” للتواصل معه.

الضغط على إرسال.





الاستعلام عن المنحة

يمكن لأي مواطن الاستعلام عن استحقاقه أو عن موعد الصرف أو غير ذلك عبر عدة وسائل منها:





- الاستفسار إلكترونيا بالدخول لرابط الموقع الذي ذكرناه عاليا واختيار أيقونة الاستعلام والضغط عليه.

- الاتصال على الرقم السخن التي خصصته الوزارة وهو 142.



