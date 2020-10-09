كشف حساب لامبارد مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:23 م
علي ماهر حلمي
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قاد المدرب الإنجليزي الشاب فرنك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي فريقه فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" فى أربع مواجهات هذا الموسم حتي الآن.
نجح لامبارد فى
الفوز بمباراتين فقط وتعرض لخسارة وحيدة فقط كانت أمام نادي ليفربول بملعب ستانفورد
بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن وتعادل فى مباراة واحدة أمام وست بروميتش البيون.
وفى بطولة كأس
الرابطة الإنجليزية فشل لامبارد فى الفوز على توتنهام هوتسبير وخرج من البطولة فى دور
ثمن نهائي البطولة الإنجليزية.
ويحتل نادي تشيلسي
المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج
" حتي الآن بعد مرور 4 جولات فقط هذا الموسم.