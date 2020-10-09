كشف حساب لامبارد مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

قاد المدرب الإنجليزي الشاب فرنك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي فريقه فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" فى أربع مواجهات هذا الموسم حتي الآن.


نجح لامبارد فى الفوز بمباراتين فقط وتعرض لخسارة وحيدة فقط كانت أمام نادي ليفربول بملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن وتعادل فى مباراة واحدة أمام وست بروميتش البيون.


وفى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية فشل لامبارد فى الفوز على توتنهام هوتسبير وخرج من البطولة فى دور ثمن نهائي البطولة الإنجليزية.


ويحتل نادي تشيلسي المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " حتي الآن بعد مرور 4 جولات فقط هذا الموسم.

أخبار تهمك

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

بعد وفاة منى منير.. قائمة بالنواب الراحلين عن البرلمان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

تطورات جديدة بشأن انتقال بيكهام للأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

غدًا.. مباريات هامة لأندية المنوفية والشرقية في دوري القسم الثالث

منذ نصف ساعة

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 5 ساعات

منافس الزمالك.. الإصابة تضرب نجم الرجاء قبل موقعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ثلث ساعة

صعوبة لحاق مدافع الأهلي المصاب بمواجهتي الوداد المغربي

منذ ساعة

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 ص

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

09:50 م

الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

12:31 م

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

07:58 ص

تطورات جديدة بشأن انتقال بيكهام للأهلي

10:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»