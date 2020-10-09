



بالخطوات ..كيفية تقديم شكاوى تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي





كيفية تقديم شكاوى تكافل وكرامة ، نستعرض اليوم اهم التفاصيل التي يبحث عنها الكثير من المواطنين وذلك من اجل الحصول علي الدعم المالي المقدم من تكافل وكرامه والذي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي حيث يتم قبول المتقدمين علي أساس مجموعه معينة من الشروط العامه التي الملف المقدم حتي يتم التأكد من احقية المتقدمين وإيصال الحقوق لأصحابها ونحن من خلال هذا المقال بصدد ان ننقل لكم هذة التفاصيل المهمة التي من شأنها ان يتم الصرف من خلالها لذا تابعونا من خلال السطور التالية .





كيفية تقديم شكاوى تكافل وكرامة

يعد معاش تكافل وكرامة من الأشياء المهمة لدي كثير من الفئات التي تضررت بسبب تداعيات وباء كورونا حيث تحاول الحكومة المصرية ان تبذل قصار جهدها من اجل المساهمة في رفع مستوي المعيشة للأسر محدودة الدخل وذلك بشرط حيث تتمثل هذه الشروط في الأتي :





- ان لا يقل عمر المتقدمين عن خمسه وثلاثون عاما .

- ان يكون المتقدم من المقيمين بمصر وليس خارجها.

- ان يتم إحضار أوراق تثبت وجود الأطفال في مراحل تعليميه من المدارس المقيدين بها.

- ان لا يكون المتقدم يتلقى أي إعانات من التأمينات الاجتماعية.

- ان لا يكون للمتقدم سجل تجاري أو صاحب عمل.

- ان يكون المتقدم لايتعدي دخله الشهري عن أربعمائة جنيه.





طريقة التسجيل في معاش تكافل وكرامة

- يتم التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي ( اضغط هنا ).





- يتم كتابة الاسم الشخصي والرقم القومي الخاص بالمتقدم.





- يتم التأكد من صحة البيانات المسجلة والضغط علي زر استعلام.





- في حالة اذا تم رفض طلب الأسرة المتقدمة للحصول علي الدعم يتم عمل شكوي وتقديمها الكترونيا أو للجهات المختصة.



