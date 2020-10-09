لمواجهة كورونا.. الأردن يبدأ حظر تجول شاملا لمدة 48 ساعة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
وكالات
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بدأ الأردن منتصف ليل أمس الخميس، فرض حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت في المملكة 1317 إصابة كورونا جديدة، الخميس، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 21517، مقابل 13 وفاة رفعت عدد الضحايا الإجمالي إلى 144.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" الرسمية، فإن وزارة الصحة أعلنت أنها ستعتمد قريبا مراكز ومحطات ثابتة لإجراء فحوصات كورونا للمواطنين الذين يشكون أعراضا تنفسية، في المناطق الأكثر اكتظاظا في مختلف محافظات المملكة.

وقال مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية بالوزارة غازي شركس، إن عدد هذه المحطات سيزيد على 100 في مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وستتم متابعتها من الإدارة المركزية في الوزارة.

وأوضح أنها "ستعمل ضمن منهجية واضحة، بدءا من أخذ العينات ونقلها وإجراء الفحوصات المخبرية"، مشددا على "ظهور النتائج بالسرعة المطلوبة لإجراء اللازم وحصر بؤر الفيروس في المناطق الأكثر انتشارا".

وتوقع شركس تسجيل زيادة في أعداد إصابات كورونا المؤكدة في الأيام المقبلة، رغم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن "معدل الوفيات في الأردن ضمن المعدلات المتدنية حسب الإحصاءات العالمية".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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