مطالب بإغلاق المستشفى القطري الميداني لمجابهة كورونا في إيطاليا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:25 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

طالب ماريو بوليزي نائب رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة بازيليكاتا الإيطالية، بإغلاق المستشفى الميداني الذي أقامته قطر في المنطقة منذ 5 أشهر، بعد تدهوره الكبير، وتحوله إلى مصدر خطر على المقيمين وعلى العاملين فيه.

وأضاف بوليزي متحدثاً عن المستشفى "هناك فتحات في السقف، فضلاً عن ظروف صيانة سيئة، إذ لا توجد أرضيات، واختفت الفواصل والمعدات الصحية"، وفق ما نقلت وكالة  الأنباء الإيطالية  نوفا.

وأوضح بوليزي، أن إقليم لوكانيا، أين تقع المنطقة في جنوب إيطاليا، أنفق "بالفعل 500 ألف يورو على هذا العمل غير المجدي" مؤكداً أنه سيطالب بوقف تمويله، خاصةً بعد تخلي المانح القطري عنه. 

يُذكر أن المستشفيين الميدانيين الذين تبرعت بهما قطر لإيطاليا في بداية انتشارالوباء في البلاد، أثارا منذ البداية أزمة سياسية وإعلامية في إيطاليا، بعد أن أكدت قطر في أبريل (نيسان) الماضي، تبرعها لإيطاليا بمستشفيين ميدانيين مجهزين بأحدث المعدات الصحية، والطبية، لمواجهة وباء كورونا، وتناول الإعلام القطري مطولاً خبر المكرمة القطرية لإيطاليا، وتحدث عن التجهيزات الحديثة التي سيرتها الدوحة لمساعدة إيطاليا على مواجهة الجائحة.

ورغم أن الوباء لم يضرب الجنوب الإيطالي ولم ينتشر فيه كما في شمال البلاد مثلاً إلا أن الدوحة أصرت لأسباب لم تتضح بعد على إقامتهما في الجنوب مع "التكفل بتجهيزهما الكامل، على امتداد فترة خدمتهما".

ولكن الإعلام كشف منذ البداية، أن المسشفيين الفاخرين، مجرد خيمتين ضخمتين لا تصلحان لشيء، وفي تصريح لصحيفة كوريري ديلا سيرا، في 29 مايو (أيار) الماضي، قال المحافظ لوكا زايا: "لا أريد التسبب في أزمة، لكن قطر وعدت بتجهيز مكتمل التجهيز "مفتاح في اليد" أي جاهز للاستغلال الفوري، لكن في المقابل فإن كل ما حصلنا عليه، خيمة مساحتها 5 آلاف متر مربعة، خالية خاوية، لا أعرف صراحة ما يمكن أن نفعل بها".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ يوم

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ يوم

الزمالك يدرس بيع فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

انخفاض معدل وفيات كورونا ومفاجأة مدوية في الأهلي وانطلاق مهرجان سينمائي.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ ساعتين و 34 دقيقة

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يكشف موقف نجمه من موقعة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 36 دقيقة

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:50 م

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

08:40 ص

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

07:58 ص

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

09:59 م

انخفاض معدل وفيات كورونا ومفاجأة مدوية في الأهلي وانطلاق مهرجان سينمائي.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

07:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»