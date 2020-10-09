مطالب بإغلاق المستشفى القطري الميداني لمجابهة كورونا في إيطاليا

طالب ماريو بوليزي نائب رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة بازيليكاتا الإيطالية، بإغلاق المستشفى الميداني الذي أقامته قطر في المنطقة منذ 5 أشهر، بعد تدهوره الكبير، وتحوله إلى مصدر خطر على المقيمين وعلى العاملين فيه.





وأضاف بوليزي متحدثاً عن المستشفى "هناك فتحات في السقف، فضلاً عن ظروف صيانة سيئة، إذ لا توجد أرضيات، واختفت الفواصل والمعدات الصحية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية نوفا.





وأوضح بوليزي، أن إقليم لوكانيا، أين تقع المنطقة في جنوب إيطاليا، أنفق "بالفعل 500 ألف يورو على هذا العمل غير المجدي" مؤكداً أنه سيطالب بوقف تمويله، خاصةً بعد تخلي المانح القطري عنه.





يُذكر أن المستشفيين الميدانيين الذين تبرعت بهما قطر لإيطاليا في بداية انتشارالوباء في البلاد، أثارا منذ البداية أزمة سياسية وإعلامية في إيطاليا، بعد أن أكدت قطر في أبريل (نيسان) الماضي، تبرعها لإيطاليا بمستشفيين ميدانيين مجهزين بأحدث المعدات الصحية، والطبية، لمواجهة وباء كورونا، وتناول الإعلام القطري مطولاً خبر المكرمة القطرية لإيطاليا، وتحدث عن التجهيزات الحديثة التي سيرتها الدوحة لمساعدة إيطاليا على مواجهة الجائحة.





ورغم أن الوباء لم يضرب الجنوب الإيطالي ولم ينتشر فيه كما في شمال البلاد مثلاً إلا أن الدوحة أصرت لأسباب لم تتضح بعد على إقامتهما في الجنوب مع "التكفل بتجهيزهما الكامل، على امتداد فترة خدمتهما".





ولكن الإعلام كشف منذ البداية، أن المسشفيين الفاخرين، مجرد خيمتين ضخمتين لا تصلحان لشيء، وفي تصريح لصحيفة كوريري ديلا سيرا، في 29 مايو (أيار) الماضي، قال المحافظ لوكا زايا: "لا أريد التسبب في أزمة، لكن قطر وعدت بتجهيز مكتمل التجهيز "مفتاح في اليد" أي جاهز للاستغلال الفوري، لكن في المقابل فإن كل ما حصلنا عليه، خيمة مساحتها 5 آلاف متر مربعة، خالية خاوية، لا أعرف صراحة ما يمكن أن نفعل بها".





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



