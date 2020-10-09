الأرصاد: طقس حار على القاهرة.. والعظمى 35 درجة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:06 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارًا على القاهرة والوجه البحري، وأن يكون يكون مائلًا للحرارة معتدلًا على السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 23
الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22
مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 20
بورسعيد العظمى 30 والصغرى 25
دمياط العظمى 31 والصغرى 25
الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 22
السويس العظمى 36 والصغرى 22
العريش العظمى 33 والصغرى 23
طابا العظمى 36 والصغرى 24
سانت كاترين العظمى 30 والصغرى 14 
شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 26
الغردقة العظمى 38 والصغرى 25
الفيوم العظمى 37 والصغرى 22
بني سويف العظمى 37 والصغرى 22
المنيا العظمى 37 والصغرى 22
أسيوط العظمى 38 والصغرى 22

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