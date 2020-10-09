توفر 450 فرصة عمل.. تعرف على مؤسسة سيناء للحرف اليديوية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:03 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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هنأت سليمة الجبالي مؤسِس مؤسَّسِة فنون سيناء للحرف اليدوية والتراثية، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أعياد انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقالت الجبالي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، إن سانت كاترين مدينة ساحرة وحصلت على المركز الثاني في التراث العالمي وتعتبر مقصدا للكثير من الزوار للاستمتاع بالطبيعة وزيارة جبل موسى ودير سانت كاترين. 

وأضافت: "نعيش نحن قبيلة الجبالية بسلام مع الدير، ونحن عبارة عن تجمعات، ونحن كسيدات بدويات نرعى الغنم في قلب الجبل، ولجمال الطبيعة التي نعيش فيها، فنحن اكتسبنا فننا وأصبحنا فنانات بطبيعتنا، وتترجم فنها ورؤيتها للحياة من خلال الخيط والإبرة". 

وتابعت: "مع الحضارة والانفتاح والتطور، استخدمنا الألوان ووالدتي كانت ترتدي الزي البدوي القديم، أما الآن فقد تغير الأمر كثيرًا وأصبح لدينا سيدة واحدة فقط تحافظ على الزي القديم، ولكي لا يندثر التراث الخاص بنا بدأت فكرة المؤسسة". 

وأردفت، أنه جرى الاستعانة بسيدات كبار السن لإنتاج رسومات جديدة، جرى تنظيم معرض بها في القاهرة، واشتراها السياح كذكرى ولا يستخدموها في حياتهم اليومية إلا 1% منهم فقط: "ما دفعنا إلى توظيف وحدات التطريز على ملابس حديثة تستخدم، مثل حقائب أدوات التجميل والمقلمة وغيرها، وصممنا بورتوريهات وحقيبة ظهر".

وأشارت، إلى أن السياح في سانت كاترين أعجبوا بهذه المنتجات كثيرًا واشتروها: "زادت الطاقة الاستيعابية لهذا المشروع من 5 سيدات حتى 450 سيدة في 17 تجمع بسانت كاترين، وذلك للحفاظ على تراثنا، ونجعله مستمرًا في الحاضر والمستقبل".

ولفتت، إلى أن المؤسسة حصلت على منحة، أنفقتها على تعليم السيدات أشياءً كثيرة مثل استخدام الكمبيوتر وفتح فصول محو أمية والتثقيف الصحي.

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