ميسي يعلق على فوز الأرجنتين الباهت أمام الإكوادور

تحدث قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن انتصار التانجو على الإكوادور بهدف نظيف.





وقال ميسي، إنه كان يتمنى أن يظهر الفريق بمستوى آخر في مواجهة الإكوادور بالجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022.

واستهلت الأرجنتين، مشوارها في تصفيات كأس العالم بشكل مثالي، عندما نفذ ليونيل ميسي، ركلة جزاء بنجاح لتفوز 1-0 على الإكوادور، الليلة الماضية.

وقال ميسي في تصريحات صحفية "كان من المهم أن نبدأ التصفيات بالفوز، لأننا ندرك صعوبة التصفيات. كل المباريات ستكون صعبة".

وتابع "كنا نتمنى أن نظهر بمستوى آخر من الأداء، ولكن هذا طبيعي في ظل ابتعادنا عن اللعب معًا لفترة طويلة".

وأضاف ميسي الذي أحرز هدفه رقم 71 مع المنتخب "المهم أننا حققنا الفوز والآن علينا مواصلة التطور كما نفعل منذ كوبا أمريكا".

ونوه أن منتخب الإكوادور "لم يخش الضغط علينا وصعب الأمور".

وأتم "كان عاما معقدا للجميع بسبب الوباء. من الإيجابي أن نتمكن الفوز وأن نمنح السعادة للمشجعين. تحياتي لكل الأرجنتينيين لأنها لحظة صعبة للغاية على الجميع".