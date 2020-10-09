الزمالك يكشف موقف نجمه من موقعة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن حازم إمام نجم الفريق سيكون متواجداً في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي يخوض خلالها الأبيض مواجهة قوية في نصف النهائي ضد الرجاء البيضاوي المغربي والمقرر إقامتها يوم الأحد 18 أكتوبر الجاري.





وشدد المصدر، أن حازم إمام، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، سيخوض مباراتي نصف النهائي ضد الرجاء، وسيتواجد في النهائي، إذا تأهل الفريق





وينتهي عقد حازم إمام بنهاية الموسم الجاري، ومن المقرر أي يوم 30 أكتوبر المقبل، بنهاية مباريات الدوري المصري الممتاز.





وأوضح المصدر، أن الزمالك توصل لاتفاق مع حازم إمام لتجديد عقده لمدة موسمين مقبلين.





وشدد، أن العقد سيتم توقيعه خلال الاسبوع المقبل، قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء.