جارسيا يقترب من الإنتقال إلى برشلونة في ميركاتو الشتاء

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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ذكرت تقارير صحفية اسبانية اليوم اقتراب المدافع الشاب ايريك جارسيا لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من الإنتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.


وقالت التقارير أن برشلونة سيعود فى يناير لتقديم عرض رسمي أخر لنادي مانشستر سيتي لضم المدافع الشاب لصفوف النادي الكتالوني.


وأضافت التقارير انه فى يناير 2021 سوف يقبل المان سيتي بأي عرض لرحيل اللاعب الذي رفض تجديد عقده مع النادي الإنجليزي والذي ينتهي فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


يذكر أن نادي برشلونة قدم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية عرضين لنادي مانشستر سيتي لضم جارسيا لكن النادي الإنجليزي رفض بسبب ضعف المقابل المادي.

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