قطر تحتضن مباريات شرق آسيا لدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه تم نقل كل المباريات المتبقية للجزء الشرقي بدوري الأبطال إلى قطر.

وستقام المباريات، التي تضم ما تبقى من دور المجموعات، في الفترة من 18 نوفمبر إلى 13 ديسمبر في الدوحة التي اختتمت بها مطلع الأسبوع الحالي، مواجهات الجانب الغربي بصعود بيرسبوليس الإيراني إلى النهائي.

ولم يتم تحديد مكان المباراة النهائية التي ستقام في 19 ديسمبر المقبل.

وتضم مباريات الجزء الشرقي، أندية من الصين واليابان وتايلاند وماليزيا وكوريا الجنوبية وأستراليا.

وقال داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، في بيان لم يكشف فيه عن أسباب نقل المباريات من ماليزيا إلى الدوحة "ممتنون للدعم الاستثنائي من الاتحاد القطري لكرة القدم".

وتابع "يمكننا البناء على نجاح الجانب الغربي من دوري الأبطال، نتطلع لمباريات مثيرة في البطولة القارية الأبرز للأندية".

وتوقفت البطولة في مارس/آذار الماضي بسبب جائحة كورونا، ونُقلت مباريات الجانب الغربي إلى قطر، حيث تم استئنافها الشهر الماضي.

وعلى الرغم من القيود الصحية الصارمة، تأثرت العديد من الأندية بعدوى كورونا، وتم استبعاد الهلال حامل اللقب من البطولة، على الرغم من بلوغه أدوار خروج المغلوب.

وأصيب 30 لاعبا ومسؤولا بالفريق السعودي بفيروس كورونا، ولم يستطع إشراك العدد الكافي من اللاعبين في آخر مباراة له بدور المجموعات، ليتم استبعاده من المسابقة.