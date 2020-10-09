نجم بيراميدز معروض على الأهلي

تلقت لجنة التخطيط بالأهلي، عرضًا جديدًا من أحد وكلاء اللاعبين بشأن إمكانية التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى براميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ومن المتوقع أن يحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي قراره النهائى بشأن التعاقد مع حارس مرمى جديد من عدمه في الوقت الذي ترغب خلاله لجنة التخطيط في القلعة الحمراء في التعاقد مع حارس مرمى جديد في الصيف المقبل من أجل مساندة محمد الشناوي وعلي لطفي في الموسم الجديد.





وأبدى أحمد الشناوي حارس مرمى براميدز موافقته على خطوة الإنضمام إلى الأهلي في الصيف المقبل في حالة وصوله عرض رسمي للتعاقد معه.





ورحل شريف إكرامي عن صفوف الأهلي في الفترة الماضية وانتقل إلى صفوف براميدز ليشعل الصراع مع المهدي سليمان وأحمد الشناوي.



