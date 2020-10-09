مبابي وهالاند.. موقف الريال من ضم الثنائي الأفضل

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:10 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إسباني، عن حالة ارتياح داخل ريال مدريد، بشأن التعاقد مع الثنائي، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وإيرلنيج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.


تعاقد ريال مدريد مع هالاند ومبابي


وأوضح التقرير أن الثنائي مبابي وهالاند على رأس قائمة المطلوبين في ريال مدريد الصيف المقبل.


من جانبه ذكر موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، أن العلاقة المتوترة بين مبابي وهالاند، كانت مصدر قلق لريال مدريد، بشأن إمكانية خسارة أحدهما في الميركاتو الصيفي المقبل.


وتابع الموقع أن العلاقة بين الثنائي مبابي وهالاند، خلال المباراة التي جمعت بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، بعد أن سخر الفرنسي من المهاجم النروجي بعد إقصاء فريقه من دوري الأبطال.


ولفت الموقع أن الثنائي قام مؤخرًا بمتابعة بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يشير إلى انتهاء الخلافات، مما أحدث نوعا من الطمأنينة داخل ريال مدريد.


الجدير بالذكر أن الثنائي هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، والفرنسي كليان مبابي صانع ألعاب باريس سان جيرمان، ارتبطا بالذهاب إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2021.

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