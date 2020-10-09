الأهلى يؤمن نجم الفريق قبل الصدام الإفريقي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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قرر المدرب الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، عدم الدفع باللاعب أيمن أشرف فى مواجهة بيراميدز المقبلة بمسابقة الدورى الممتاز، المقرر لها يوم الأحد المقبل.


الأهلي يقرر عدم الدفع بأيمن أشرف بسبب موقعة الوداد

وقال خالد محمود، طبيب النادى الأهلى "أيمن أشرف تعرض للإجهاد فى لقاء إنبى، وقررنا على الفور سحبه من الملعب لتجنب تفاقم إصابته".


وأضاف طبيب الأهلي: "قد يكون هناك اتجاهًا لتجنب مشاركة اللاعب فى مباراة بيراميدز لتجنب أى مضاعفات فى إصابته، خصوصًا أن الفريق مرتبط بمباراة هامة أمام الوداد المغربى يوم 23 أكتوبر".


الجدير بالذكر أن أيمن أشرف يعتبر من العناصر التى يعتمد عليها الأهلى بشكل أساسى فى خط الدفاع، خلال المواسم الماضية.

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