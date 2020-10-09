من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

أثيرت خلال الأيام الماضية ثلاثة قصص شغلت الرأي العام، خلال الأسبوعين الماضيين، وكان أبطالها ممن يُطلق عليهم "عنتيل"، ورغم تباين التفاصيل في قصصهم، إلا أن تسريبات المحادثات والفيديوهات كانت العامل الأهم في فضحهم، وجعلهم "جرسة" بين المصريين، أو كما يقول المثل الشعبي "أصبحت فضيحتهم بجلاجل"،ونعرض لكم في السطور التالية هذه القصص.





عنتيل الجيزة.. 100 فيديو

الواقعة الأهم، والتي مازال صداها يتردد في أذهان المتابعين هي واقعة "عنتيل الجيزة"، حيث ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على "عنتيل"، اعتاد ممارسة الرذيلة مع السيدات وتصويرهن، حيث تم القبض عليه بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخاصة به، والتي تجمعه مع سيدات في أوضاع مخلة، والتي وصلت إلى أكثر من 100 فيديو، حسب رواية بعض الأهالي، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.





تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة عنتيل الجيزة، أن المتهم يدعى " ع.ص" أربعيني العمر، وأنه يقطن بمنطقة أوسيم منذ سنوات، موضحة أن المتهم متزوج ولديه "ولد وبنت" ويبلغ الإبن ١٢ عامًا.





وأفادت التحقيقات النيابة العامة، أن عنتيل الجيزة استدرج ضحاياه لممارسة الرزيلة معهن، أنه تعرف عليهن منذ شهور، لافتة إلى أنه كان يستدرجهن بحجه رغبته في الزواج منهن، لكي يحصل على غرضه، ثم يمارس الجنس معهم داخل شقته بدافع الحب، ويبدأ في التهرب منهن.





وأوضحت التحقيقات، أن المتهم كان يصورهن لابتزازهن، من أجل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.





حبس المتهم والتحفظ على الهاتف

وأمرت النيابة العامة، بالجيزة، بحبس عنتيل الجيزة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة الرزيلة مع عدد من السيدات، وتصويرهن في أوضاع مخله وأمرت النيابة، بالتحفظ على هاتفه الذي يحتوي على مقاطع جنسية لفحصه.





عنتيل قطر

وخلال الأسبوع الماضي، عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، رسائل صوتية لفتاة تدعى ريم تفضح فيه الإخواني الهارب عبدالله الشريف.





وقالت "ريم"، خلال التسريب، "ابن الحرام الفاجر بيقول الجنس في قطر سهل، وإنه لما يذهب لسيدة قطرية تعطيه ساعة رولكس، وأن قطر فيها فساد بس محدش بيتكلم".





وعلق الإعلامي عمرو أديب، " المجتمع القطري ستاته محترمات،.. بس مش عارف القطريين موقفهم إيه"، متابعا ساخرا: "إيه عنتيل قطر.. ومش محترم البلد اللي إنت موجود فيها"، مضيفا: "أنا لو راجل قطري وأشوفك فالشارع اتف عليك".





عنتيل التجمع

وقبلها بأيام قليلة، كشفت مبادرة "أنتي الأهم" في بيان لها إن فتاة تم استغلالها جنسيا وماديا، من قبل أحد الأشخاص المترددين على إحدى صالات الجيم في منطقة التجمع الخامس.





وقالت الفتاة في رسالتها للمبادرة: "لا أعرف كيف أصف ما حدث معي، بدأت القصة منذ عدة أشهر.. تعرفت عليه في أحد الجيمات الشهيرة، وكان شاب جذاب ولديه حضور طاغي استطاع أن يلفت انتباهي وحدثت أكثر من محادثة معه بشكل سطحي في البداية سرعان ما اعتدت على وجوده".





وأضافت: "تقاربنا سريعا وأصبحنا نتحدث بشكل متواصل ونتقابل خارج الجيم بشكل متكرر.. وجدته حنونا وكريما.. وكانت تقلقني جرأته الزائدة ولكني تغاضيت عنها.. سرعان ما تحولت علاقة الصداقة إلى علاقة عاطفية لا أعلم إلى الآن كيف استدرجني لتصبح علاقة جنسية.. أعرف أني أخطأت ولا أبحث عن مبرر لخطيئتي ولكن لم أتخيل أن تنهار مقاومتي أمامه لأجد نفسي أمام مجرم محترف ابتزني ماديا بكل الطرق.. لأكتشف بعد ما بحثت في تليفونه على أشياء كارثية.. فلم أكن أنا ضحيته الأولى ولن أكون بالطبع الأخيرة".



