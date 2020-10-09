الزمالك يدرس بيع فرجاني ساسي

















يدرس جهاز الكرة فى نادى الزمالك، على فكرة بيع الدولي التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروي الأول، خلال الفترة الإنتقالات الصيفية الجارية.









ومنح نادي الزمالك الضوء الأخضر للاعب من أجل إحضار عرض خارجى للرحيل عن الفريق فى الصيف المقبل، حتى يحقق الفارس الأبيض استفادة مادية من بيعه، خصوصًا أن اللاعب يحق له التوقيع لأى نادى فى يناير.









وأوقفت اللجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، اللاعب التونسي فرجاني ساسي 6 مباريات وغرمته 100 ألف جنيه، بعد أن تم طرده من مباراة المصري ضمن الدوري المحلي.



