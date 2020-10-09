الزمالك يدرس بيع فرجاني ساسي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:37 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يدرس جهاز الكرة فى نادى الزمالك، على فكرة بيع الدولي التونسى  فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروي الأول، خلال الفترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


ومنح نادي الزمالك الضوء الأخضر للاعب من أجل إحضار عرض خارجى للرحيل عن الفريق فى الصيف المقبل، حتى يحقق الفارس الأبيض استفادة مادية من بيعه، خصوصًا أن اللاعب يحق له التوقيع لأى نادى فى يناير.


وأوقفت اللجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، اللاعب التونسي فرجاني ساسي 6 مباريات وغرمته 100 ألف جنيه، بعد أن تم طرده من مباراة المصري ضمن الدوري المحلي.

وكان حكم المباراة أمين عمر قد طرد الدولي فرجاني ساسي بإعطائه إنذارين متتاليين، بعد أن تمادى في اعتراضه على قراراته بطريقة غير لائقة، وذلك لعدم احتساب أخطاء لصالحه. وقام ساسي على إثرها بخلع السماعة من أذن الحكم.

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