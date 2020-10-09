تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة









يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الأهلي وبيراميدز





ويقام اللقاء يوم الأحد المقبل، الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





وينطلق اللقاء الذي يجمع بين الأهلي وبيراميدز، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.





ويحتل الأهلي الذي حسم اللقب بشكل رسمي، المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 85 نقطة.





في المقابل، يتواجد فريق بيراميدز في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، حيث يسعى للفوز باللقاء لاقتناص الثلاث نقاط التي ستساعده على احتلال المركز الثاني، بفارق نقطة عن الزمالك صاحب الـ65 نقطة.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز



