مايا دياب عن الأوضاع في لبنان: "تخيلوا أحلامنا أصبحت نوقّف الانهيار ونعمّر بيروت!"





عبرت الفنانة مايا دياب، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن أسفها لما وصلت إليه الأوضاع في بلدها لبنان





وكتبت مايا دياب تغريدة ة: "تخيلوا شو أحلامنا ومطالبنا اليوم: نوقّف الانهيار ونعمّر بيروت.. القعر".





يذكر أن آخر أعمال النجمة مايا دياب طرحها لأغنية "يابا يابا"، والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات مؤمن راجح والحان وتوزيع مودير منير، وهو من إخراج كريستال يونس.



