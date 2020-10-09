تأجيل حسم قمة يوفنتوس ونابولي
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:33 ص
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن القاضي الرياضي في إيطاليا قرر تأجيل حسم مصير مباراة يوفنتوس ونابولي التي كان من المقرر إقامتها ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي وأُلغيت بعد أن سلطات مدينة نابولي بمنع فريقها من السفر إلى تورينو لوجود إصابات بفيروس كورونا في صفوف البارتينوبي.
وأفادت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا بأنه كان من المتوقع أن يصدر الحكم النهائي اليوم لكن القاضي الرياضي قرر تأجيله إلى الأسبوع المقبل، حيث طلب الحصول على بضعة أيام أخرى لدراسة القضية.
وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن بعض التقارير الصحفية أكدت أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لا ينوي اعتبار نابولي مهزومًا بثلاثة أهداف نظيفة، حيث لا تبدو عقوبة محتملة التطبيق.
وأوضحت الشبكة الإيطالية أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يتجه إلى عقاب نابولي بخصم نقطة من رصيده لانتهاكه البروتوكول الصحي لكن سيتم إعادة جدولة المباراة لتقام في وقت لاحق.