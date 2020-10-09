مرتضى منصور يصف أعضاء الأوليمبية بمجموعة من البلطجية ويطالب بإلغاء القرار فى مذكرته للوزير

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:26 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وصف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قرارات اللجنة الأوليمبية التي صدرت ضده بأنها ليس لها مثيل في تاريخ الرياضة ، ليس في مصر فقط بل في العالم ، فقد تحول رئيس هذه اللجنة و أعضائها إلي مجموعة من البلطجية تصورا أن الدولة المصرية المحترمة بلا قانون ، و لا دستور ، و لا قضاء ، و لا سلطة تشريعية ، و توهموا أنهم فوق كل هذه السلطات بعد انداسوا الدستور ، و القانون بأرجلهم ، عندما اصدروا قرارهم الذي لا علاقة له بالدستور و القانون ، بل يمثل تحدي سافر لقضاء مصر العظيم .

و طالب مرتضي من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بإعتباره المسئول عن تنفيذ القانون و اللوائح و مراقبة الهيئات الرياضية و منها اللجنة الأولمبية المصرية ، من حيث تنفيذها و احترامها للقانون و اللوائح ، إلغاء جميع العقوبات التعسوفية التي أصدرتها اللجنة الأوليمبية المصرية يوم ٢٠٢٠/١٠/٤ و إعتبارها هي و العدم سواء .

و أضاف مرتضي في مذكرته للوزير ، في حالة إمتناع سيادتكم عن القيام بدوركم المنصوص عليه في الدستور و القانون يعتبر ذلك للمرة الثانية قرارا إداريا سلبيا يكون لي و للنادي الحق في الطعن عليه ادأمام القضاء الإداري المحترم الموقر قضاء الحقوق و الحريات

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