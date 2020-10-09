مرتضى منصور يصف أعضاء الأوليمبية بمجموعة من البلطجية ويطالب بإلغاء القرار فى مذكرته للوزير





وصف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قرارات اللجنة الأوليمبية التي صدرت ضده بأنها ليس لها مثيل في تاريخ الرياضة ، ليس في مصر فقط بل في العالم ، فقد تحول رئيس هذه اللجنة و أعضائها إلي مجموعة من البلطجية تصورا أن الدولة المصرية المحترمة بلا قانون ، و لا دستور ، و لا قضاء ، و لا سلطة تشريعية ، و توهموا أنهم فوق كل هذه السلطات بعد انداسوا الدستور ، و القانون بأرجلهم ، عندما اصدروا قرارهم الذي لا علاقة له بالدستور و القانون ، بل يمثل تحدي سافر لقضاء مصر العظيم .





و طالب مرتضي من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بإعتباره المسئول عن تنفيذ القانون و اللوائح و مراقبة الهيئات الرياضية و منها اللجنة الأولمبية المصرية ، من حيث تنفيذها و احترامها للقانون و اللوائح ، إلغاء جميع العقوبات التعسوفية التي أصدرتها اللجنة الأوليمبية المصرية يوم ٢٠٢٠/١٠/٤ و إعتبارها هي و العدم سواء .



