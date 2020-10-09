ميسي يقود الأرجنتين لفوز ثمين على منتخب الإكوادور في أولى جولات تصفيات مونديال 2022

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:37 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فاز المنتخب الأرجنتين على نظيره الإكوادور بصعوبةبنتيجة 1/0  في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الجمعة بملعب لابوموبونيرا، ضمن الجولة الأولى من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم "مونديال قطر" 2022.



وبدأ منتخب الأرجنتين المباراة بتشكيل مكون من:-


 أرماني - مونتيل – مارتينيز – أوتاميندي – تاجليافيكو - دي باول – باريديس – أكونيا - ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – أوكامبوس.



واحرز منتخب الأرجنتين الهدف عن طريق الساحر ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 13،شهدت المباراة عدة محاولات من الجانبين، لكنها لم  تتحول لهز الشباك ، بسبب عدم خطورة تلك المحاولات وافتقارها للنهاية الجيدة.


وبهذه النتيجة حصد منتخب الأرجنتين 3 نقاط غالية وجاء في المركز الثاني بنفس الرصيد مع أوروغواي صاحب الصدارة. 

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