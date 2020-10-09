أحمد حسن يكشف عن مفاجأة بشأن أحمد فتحي









وجه أحمد حسن عميد لاعبي العالم، رسالة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، بضرورة الوقوف بجانب الأهلي والزمالك كونهما يمثلان مصر في دوري أبطال إفريقيا.





وطلب الصقر خلال تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين لبرنامج نمبر وان علي قناة النهار، ضرورة تغيير مواعيد القيد حتي لا يحرم أحمد فتحي أو حازم إمام من اللعب مع القطبين حال صعودهما لنهائي دوري أبطال إفريقيا.



