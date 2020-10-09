أحمد حسن يكشف عن مفاجأة بشأن أحمد فتحي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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وجه أحمد حسن عميد لاعبي العالم، رسالة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، بضرورة الوقوف بجانب الأهلي والزمالك كونهما يمثلان مصر في دوري أبطال إفريقيا. 

وطلب الصقر خلال تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين لبرنامج نمبر وان علي قناة النهار، ضرورة تغيير مواعيد القيد حتي لا يحرم أحمد فتحي أو حازم إمام من اللعب مع القطبين حال صعودهما لنهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وأكد حسن أن اتحاد الكرة سيقوم بتغيير مواعيد القيد من أجل تدارك الخطأ، لاسيما أن الموسم الحالي استثنائى.

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