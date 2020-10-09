قرار جديد من الأهلي قبل مواجهة الوداد البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرارًا جديدًا خلال الساعات الماضية وقبل رحلة بعثة الفريق الأول لكرة القدم للمغرب، لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، بدوري أبطال إفريقيا.





واستقر جهاز الكرة بالاتفاق مع مجلس الإدارة، على اصطحاب طباخًا خاصًا ضمن بعثة الفريق، للحفاظ على طبيعة وجودة المأكولات المقدمة للاعبين قبل المواجهة المرتقبة.





كما يأتي قرار النادي، من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية التي يتخذها حفاظًا على اللاعبين، قبل المواجهة المرتقبة والتي ستكون مصيرية.





وكان الفريق قرر السفر إلى دولة المغرب يوم الثلاثاء المقبل، قبل المباراة بعدة أيام من أجل التعود على الأجواء والحفاظ على تركيز اللاعبين.



