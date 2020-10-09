الكشف عن موعد عودة نجم يوفنتوس للملاعب

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:50 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
بات الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، قريبا من العودة للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات المقبلة لفريقه.

وكان دي ليخت قد تعرض لإصابة في الكتف، وخضع لعملية جراحية نهاية الموسم الماضي، على إثر هذه الحادثة.

ودخل دي ليخت في المرحلة الأخيرة من فترة التأهيل، حيث بات قريبا جدا من العودة إلى الملاعب مرة أخرى.

ويتجهز الهولندي للمشاركة في المباريات رفقة يوفنتوس في الثامن نوفمبر المقبل، في مواجهة فريقه أمام لاتسيو، حسب ما أوضحت التقارير الصحفية.

وأكدت التقارير أنه في حال لم يتمكن دي ليخت من اللحاق بمباراة لاتسيو، فإنه سيعود بعد فترة التوقف الدولي المقبلة، وسيكون مستعدًا للمشاركة أمام كالياري في 21 نوفمبر.

أخبار تهمك

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 6 ساعات

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 13 ساعة

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

جلسة عبد السلام وأمير توفيق تحسم صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 7 حالات وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 13 ساعة

انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 19 ساعة

صدمة للجماهير.. تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:50 م

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

09:59 م

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

11:03 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

03:14 ص

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»