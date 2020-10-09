الكشف عن موعد عودة نجم يوفنتوس للملاعب

بات الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، قريبا من العودة للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات المقبلة لفريقه.





وكان دي ليخت قد تعرض لإصابة في الكتف، وخضع لعملية جراحية نهاية الموسم الماضي، على إثر هذه الحادثة.





ودخل دي ليخت في المرحلة الأخيرة من فترة التأهيل، حيث بات قريبا جدا من العودة إلى الملاعب مرة أخرى.





ويتجهز الهولندي للمشاركة في المباريات رفقة يوفنتوس في الثامن نوفمبر المقبل، في مواجهة فريقه أمام لاتسيو، حسب ما أوضحت التقارير الصحفية.



