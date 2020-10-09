عاجل.. مدرب الحدود يورط فريقه قبل مواجهة الزمالك المصيرية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:33 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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ورط طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، فريقه بشكل مفاجئ قبل مواجهة الزمالك، في مباراة مصيرية بالدوري العام.

وقرر طارق العشري، بدون سابق إنذار الرحيل عن تدريب الفريق السكندري، معتذرًا عن استكمال مسيرته في منصب المدير الفني للفريق، عقب خسارة فريقه أمس أمام أسوان بهدفين مقابل هدف.

وضمن زهرة الجنوب بقيادة أحمد كشري، البقاء رسميًا في الدوري المصري الممتاز عقب فوزه على الحرس بالجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وجاء اعتذار العشري عن استكمال مهمته، ليضع فريقه في موقف لا يحسد عليه، قبل مواجهة الزمالك، يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الدوري.

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