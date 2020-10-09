رد فعل بارتوميو حول حملة سحب الثقة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:27 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف تقرير صحفي إسباني، عن رد فعل جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، بشأن حملة سحب الثقة، للإطاحة به من رئاسة النادي.
وأكدت الحملة، اكتمال عدد الأصوات الصحيحة، التي تؤيد إجراء استفتاء حول بقاء بارتوميو رئيساً للنادي الكتالوني.
ووفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن بارتوميو لا يفكر في مغادرة النادي، وأن مسألة الاستقالة غير واردة بالنسبة له.
وأوضحت، أن بارتوميو مصر على استكمال مدته رئيساً لبرشلونة، حتى شهر مارس المقبل.
ويرى بارتوميو، أنه ليس من الممكن ترك نادي برشلونة لعدة أشهر دون وجود رئيس للنادي.
وبلغت عدد التوقيعات الصحيحة حتى الآن 16520 توقيعاً صحيحاً، وبالتالي تحتاج الحملة لموافقة ثلثي الأعضاء على سحب الثقة، لإبعاد بارتوميو.

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برشلونة انتخابات الدوري الإسباني

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