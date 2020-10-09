صداقة نوال الزغبي وماغي بو غصن حديث السوشيال ميديا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:23 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
أعربت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي،​ عن الصداقة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر.

وكتبت نوال قائلة: "إعلم يا صديقي أن الصداقة علاقة راقية جدا،لكنها تحتاج إلى اناس يعرفون معنى الوفاء".

وبدورها ردت عليها الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ معبرة عن محبتها الكبيرة لها، ومشيرة الى ان صداقتها من 
أغلى ما قدّمت لها الحياة.

وقالت ماغي: "الوفاء اصدق وانبل شعور لا يعرفه سوى اولاد الاصول، وانا بموت فيك وصداقتك من اغلى ما قدمت الي الدني".

أخبار تهمك

صدمة للجماهير.. تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 7 حالات وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 6 ساعات

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

منذ حوالي 8 ساعات

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 13 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 19 ساعة

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

جلسة عبد السلام وأمير توفيق تحسم صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 10 ساعة

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:50 م

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

09:59 م

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

11:03 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

03:14 ص

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»