صداقة نوال الزغبي وماغي بو غصن حديث السوشيال ميديا

أعربت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي،​ عن الصداقة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر.





وكتبت نوال قائلة: "إعلم يا صديقي أن الصداقة علاقة راقية جدا،لكنها تحتاج إلى اناس يعرفون معنى الوفاء".





وبدورها ردت عليها الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ معبرة عن محبتها الكبيرة لها، ومشيرة الى ان صداقتها من

أغلى ما قدّمت لها الحياة.



