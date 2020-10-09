صداقة نوال الزغبي وماغي بو غصن حديث السوشيال ميديا
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:23 ص
لمياء علي
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أعربت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن الصداقة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر.
وكتبت نوال قائلة: "إعلم يا صديقي أن الصداقة علاقة راقية جدا،لكنها تحتاج إلى اناس يعرفون معنى الوفاء".
وبدورها ردت عليها الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن معبرة عن محبتها الكبيرة لها، ومشيرة الى ان صداقتها من
أغلى ما قدّمت لها الحياة.
وقالت ماغي: "الوفاء اصدق وانبل شعور لا يعرفه سوى اولاد الاصول، وانا بموت فيك وصداقتك من اغلى ما قدمت الي الدني".