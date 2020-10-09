عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن إتمام النادي الأهلي، صفقة إفريقية من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأكد شوبير، تعاقد المارد الأحمر مع اللاعب المغربي بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي المغربي، بشكل رسمي بعد انتهاء المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية.





وأوضح شوبير خلال برنامجه، أن اللاعب أتم انتقاله رسميًا إلى الأهلي، والقصة انتهت منذ فترة بعد اتفاق الناديين واللاعب مع القلعة الحمراء".



