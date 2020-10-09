عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:14 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن إتمام النادي الأهلي، صفقة إفريقية من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد شوبير، تعاقد المارد الأحمر مع اللاعب المغربي بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي المغربي، بشكل رسمي بعد انتهاء المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية.

وأوضح شوبير خلال برنامجه، أن اللاعب أتم انتقاله رسميًا إلى الأهلي، والقصة انتهت منذ فترة بعد اتفاق الناديين واللاعب مع القلعة الحمراء".

ويأتي تعاقد النادي الأهلي مع بدر بانون، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق خلال الفترة المقبلة، وبداية من الموسم الجديد، حيث سينضم اللاعب لتدريبات فريقه الجديد عقب نهاية مشوراهم بدوري أبطال إفريقيا.

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