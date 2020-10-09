خاص| زياد برجي ينتهي من تصوير "نسونجي بالحلال" خلال شهر.. وهذه تفاصيل كليبه الجديد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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يسابق الفنان اللبناني زياد برجي، الزمن للانتهاء من تصوير مشاهد مسلسله الجديد والذي يحمل عنوان نسونجي بالحلال، وتشاركه البطولة الفنانة اللبنانية نادين الراسي.

وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن زياد سوف ينتهي من تصوير مشاهده بالعمل خلال شهر، حيث يتبقى له 10 أيام في لبنان و20 يوم في أبو ظبي.

من جانب آخر، علمت مصادرنا على أن زياد برجي سوف يقوم بتصوير كليب أغنية جديدة له خلال أيام في لبنان، ويتعاون من خلالها مع الشاعر أمير طعيمة، وستكون باللهجة المصرية ومن ألحانه وتوزيع هادي شرارة.

ويتناول العمل فكرة تعدد الزوجات ولكن بطريقة كوميدية طريفة ولاتخلو الأحداث من المشاهد الرومانسية والاجتماعية.

ويجسد زياد برجي شخصية رجل له علاقات لا يكتفي بالزواج من إمرأتين، بل يبحث عن الثالثة، على الرغم من الظروف التي فرضها فيروس كورونا على حياتنا جميعاً، لتكشف الحلقات مفارقات مضحكة في العلاقة ويتعرض لتحديات كثيرة.

ويستأنف فريق العمل التصوير بين أبو ظبي ولبنان ويشارك زياد البطولة نخبة من النجوم وعلى رأسهم نادين الراسي التي تعود إلى الدراما من باب الكوميديا، وهشام حدّاد وهبة نور وميرفا القاضي ومحمد خير الجراح وإنجو ريحان وانطوانيت عقيقي ونخبة من نجوم الكوميديا العربية، ومن إخراج المخرج اللبناني نبيل لبس وهو نفس مخرج فيلم زياد الاخير يوم اية يوم لاء، ومن تأليف الكاتب زهير قنوع.


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