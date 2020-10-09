الكشف عن واقعة مثيرة غيرت وجهة أحمد الشيخ من الزمالك للأهلي









كشف اللواء بكرى سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، عن توقيع أحمد الشيخ لاعب الأهلى الحالى لنادى الزمالك قبل انتقاله للمارد الأحمر.





وقال سليم في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين لبرنامج نمبر وان علي قناة النهار: " الشيخ كان قد وقع علي عقود انتقاله لنادي الزمالك، لكن هناك واقعة غيرت وجهته للنادى الأهلي".





وتابع" في إحدي المباريات بين مصر للمقاصة والزمالك، تألق أحمد الشيخ خلال المباراة، ليدخل لاعبي الزمالك في مشادات مع اللاعب عقب اللقاء، ليخبرنا اللاعب بعدها في الانتقال للأهلي".



