تعرف على سبب عدم انضمام نجم الدوري الفرنسي إلى برشلونة









تحدث الهولندي ممفيس ديباي نجم فريق أولمبيك ليون الفرنسي، أنه كان قريب من الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، إلا أن هناك بعض الأسباب التي عطلت الصفقة.





وقال ديباي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الاتفاق كان قريبًا للغاية، علينا ألا نخوض في كل التفاصيل، ولكن في الواقع كان كل شيء قد حُسم تقريبًا، وللأسف أوقفته أسباب معينة".





وتابع: "هذا ما حدث، ويجب أن أركز مرة أخرى في التواجد مع ليون، وأن أكون مهمًا هناك، ثم سنرى كيف ستسير الأمور مستقبلًا".



