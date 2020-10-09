هل ورثت بيرين سات جمالها من جدتها؟ (صورة)





تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جمعت النجمة التركية بيرين سات وجدتها.





ولفتت الأخيرة الأنظار بشكلها حيث رأى الكثير من المتابعين أنها كانت جميلة في سن الشباب وأنها ما زالت تحتفظ ببعض الملامح الجذابة.





ويشار إلى أن الممثلة أثارت موجة من الجدل في وقت سابق بسبب تصريحات أدلت بها وتطرقت من خلالها إلى واقع الدراما التركية





وجاء هذا خلال مقابلة أجرتها معها قناة "يان دين" التركية حيث قالت إنها لا تفكر أبداً في العودة إلى التمثيل على شاشة التلفزيون معتبرة أن كل المواضيع التي تتناولها الأعمال الراهنة تركز على تعنيف النساء وتدور حول قصص الحب ثلاثية الأطراف التي وصفتها بالسطحية. وأضافت أنها تبحث عن قصص حقيقية.











