ثلاث أندية ترغب فى ضم محمد إبراهيم
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:27 ص
محمد جمال
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أصبح محمد إبراهيم لاعب وسط فريق مصر المقاصة يرغب عدة أندية فى ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.
وكشف اللواء بكرى سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، عن العروض التي تلقاها محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الكرة، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق الفيومي هذا الموسم.
وقال سليم في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين لبرنامج نمبر وان علي قناة النهار: " إبراهيم يمتلك العديد من العروض، أبرزها من الاهلي وبيراميدز والاتفاق السعودي".
وتابع" الاعب لم يبد رغبته في الانتقال إلي أي ناد، وكل ما يثار حول تحديد وجهته أمر عار تمامًا من الحقيقة".
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