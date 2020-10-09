ثلاث أندية ترغب فى ضم محمد إبراهيم

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:27 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


أصبح محمد إبراهيم لاعب وسط فريق مصر المقاصة يرغب عدة أندية فى ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وكشف اللواء بكرى سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، عن العروض التي تلقاها محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الكرة، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق الفيومي هذا الموسم. 

وقال سليم في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين لبرنامج نمبر وان علي قناة النهار: " إبراهيم يمتلك العديد من العروض، أبرزها من الاهلي وبيراميدز والاتفاق السعودي". 

وتابع" الاعب لم يبد رغبته في الانتقال إلي أي ناد، وكل ما يثار حول تحديد وجهته أمر عار تمامًا من الحقيقة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد ابراهيم انتقالات المقاصة الدوري المصري

أخبار تهمك

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 7 حالات وفاة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

صدمة للجماهير.. تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة مكافحة كورونا توجه مناشدة للمصريين (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 17 ساعة

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 12 ساعة

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 10 ساعة

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

جلسة عبد السلام وأمير توفيق تحسم صفقة الأهلي القادمة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:50 م

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

11:03 م

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

09:59 م

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

جلسة عبد السلام وأمير توفيق تحسم صفقة الأهلي القادمة

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»