المقاصة: أنقذنا محمد إبراهيم من الإعتزال وهذا موقفه من العودة للزمالك

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:08 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements



أكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، أن ناديه أنقذ محمد إبراهيم صانع العاب الفريق من الاعتزال بعد تذبذب مستواه ورحيله عن الزمالك.
 
وقال سليم في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين لبرنامج نمبر وان علي قناة النهار: "العين الخبيرة لأحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر للمقاصة، والمسؤولين عن الكرة داخل النادي، ساهمت في عودة اللاعب تالي مستواه مرة أخري".
 
وتابع: "محمد إبراهيم من أفضل صناع اللعب في الدوري المصري، وأصبح هدفًا للأندية الكبرى".

ونفي اللواء بكرى سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، دخول الزمالك فى مفاوضات رسمية مع مسؤولي النادي من أجل استعادة محمد إبراهيم مرة أخري بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق الفيومي هذا الموسم. 

وقال سليم في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين لبرنامج نمبر وان علي قناة النهار: " ابراهيم تلقي أربع عروض أثنين من مصر عن طريق أندية الأهلي وبيراميدز، وناد فى السعودي وآخر في الامارات".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر المقاصة محمد ابراهيم انتقالات الدوري المصري

أخبار تهمك

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 5 ساعات

جلسة عبد السلام وأمير توفيق تحسم صفقة الأهلي القادمة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 10 ساعة

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

منذ حوالي 7 ساعات

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 7 حالات وفاة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

صدمة للجماهير.. تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 12 ساعة

لجنة مكافحة كورونا توجه مناشدة للمصريين (فيديو)

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:50 م

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

11:03 م

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

09:59 م

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

جلسة عبد السلام وأمير توفيق تحسم صفقة الأهلي القادمة

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»