المقاصة: أنقذنا محمد إبراهيم من الإعتزال وهذا موقفه من العودة للزمالك













أكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، أن ناديه أنقذ محمد إبراهيم صانع العاب الفريق من الاعتزال بعد تذبذب مستواه ورحيله عن الزمالك.

وقال سليم في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين لبرنامج نمبر وان علي قناة النهار: "العين الخبيرة لأحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر للمقاصة، والمسؤولين عن الكرة داخل النادي، ساهمت في عودة اللاعب تالي مستواه مرة أخري".

وتابع: "محمد إبراهيم من أفضل صناع اللعب في الدوري المصري، وأصبح هدفًا للأندية الكبرى".





ونفي اللواء بكرى سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، دخول الزمالك فى مفاوضات رسمية مع مسؤولي النادي من أجل استعادة محمد إبراهيم مرة أخري بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق الفيومي هذا الموسم.



