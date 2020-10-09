باسم مغنية: الساحة الفنية ممثلين خليجيين مميزين ومهمين جدا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان باسم مغنية، إن الساحة تضم "ممثلين خليجيين مميزين ومهمين جداً"، وهو يحاول بقدر ما يسمح له الوقت متابعة الدراما الخليجية "التي تشهد حالة تطور لافتة خصوصاً في العامين الأخيرين".

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن الدراما أصبحت تنافس بقية أنواع الدراما خصوصاً لجهة النص والإخراج، متمنياً أن يجمعه عمل مناسب بممثلين خليجيين.

وذكر أن هناك العديد من الأعمال الدرامية التي قدمها وحققت له نجاحاً محلياً وعربياً، من بينها مسلسلات "سر"، و"تانغو" و"ثورة الفلاحين.

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