صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:03 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إنتر ميلان الإيطالي يسعى لعقد صفقة تبادلية مع ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.
وأفاد موقع ديفينسا سينترال الإسباني بأن إنتر ميلان يفكر في استغلال نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن من أجل إغراء ريال مدريد حتى يستغنى على خدمات نجمه الإسباني إيسكو ألاركون.
وأكد الموقع الإسباني أن إيسكو يعتبر من اللاعبين المفضلين لدى الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان والذي يرغب في الاستفادة من مشاركته المحدودة في ريال مدريد وإحضاره إلى إيطاليا ومنحه الفرصة كاملة.
وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد كان منفتحًا على فكرة بيع إيسكو في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة لكنه لم يتلقى أي عروض.
وأوضح الموقع الإسباني أنه على الرغم من رغبة إنتر ميلان في عقد صفقة تبادلية مع ريال مدريد إلا أن النادي الملكي غير مهتم بالعملية خاصة أنه لم يتلقى أي عروض رسمية كما لم تتم مناقشة الأمر من الأساس عندما قام النادي ببيع المغربي أشرف حكيمي لإنتر ميلان.
وألمح الموقع الإسباني أن هذه لا تعتبر المرة الأولى التي يتم خلالها عرض خدمات كريستيان إريكسن على ريال مدريد فقد ارتبط اسم نجم توتنهام السابق بالانتقال إلى سانتياجو برنابيو في يناير الماضي قبل أن تتحول الصفقة إلى إنتر ميلان.

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